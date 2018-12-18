Son Dakika Haberleri: Firari Zanlı Uyuşturucuyla Yakalandı

Firari Zanlı Uyuşturucuyla Yakalandı

34 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, uyuşturucuyla yakalandı.

Firari Zanlı Uyuşturucuyla Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde, 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda, İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Bu sırada motosikletin arkasında oturan bir kişi indi, motosikleti kullanan şüpheli kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca sonucu kaçmaya çalışan zanlı yakalandı.

Yapılan sorgulamada kaçmaya çalışan zanlının 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan E.Ç. olduğu belirlendi.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 166 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ile uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen bin 895 lira ele geçirildi.

Şüpheli E.Ç. ile yanında bulunan U.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. tutuklandı, U.A'nın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:13 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Uyuşturucu Ticareti, İzmir, Menderes, Güncel
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