Son Dakika Haberleri: Firariyi yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan 3 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Firariyi yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan 3 kişi tutuklandı

Firariyi yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan 3 kişi tutuklandı

46 dakika önce

Samsun'da cezaevi firarisini yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan ve firarinin kaçmasına sebep olan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Firariyi yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da cezaevi firarisini yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan ve firarinin kaçmasına sebep olan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen M.B.'yi yakalamak istedi. İddiaya göre olay yerinde bulunan Y.E.Ç., T.Y. ve M.Y. polise direnip mukavemette bulunarak M.B.'yi teslim etmek istemedi. M.B. ise bu arada kaçmayı başardı. Polislere görevini yaptırmayıp mukavemette bulundukları iddia edilen 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Y.E.Ç., T.Y. ve M.Y. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, Canik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:59 Kaynak: İHA
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