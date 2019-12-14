Fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu ARŞİV - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu ARŞİV - Son Dakika

Fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu ARŞİV

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un cesedi (41), 13 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.

Fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu ARŞİV, System.String[]

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un cesedi (41), 13 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.

Sabah saatlerinde Karakaya Baraj Gölü Ballıca mevkisinde kafes balıkçılığı yapanlar, balık ağlarına takılı bir ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarılan cesedin 2 Aralık'ta kontrolden çıkıp nehre düşen kamyonette kaybolan Bedrettin Oruç'a ait olduğu belirlendi. Oruç'un cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Fırat Nehri, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:45 Kaynak: DHA
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