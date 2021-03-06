Fırat Acar'ın 'Ole Ole' isimli single'ı dinleyiciyle buluşacak - Son Dakika

Fırat Acar'ın 'Ole Ole' isimli single'ı dinleyiciyle buluşacak

06.03.2021 15:49
Fırat Acar'ın 'Ole Ole' isimli single'ı dinleyiciyle buluşacak, System.String[]

Müzik dünyasına 'Fora Fora' adlı parça ile giriş yapan Fırat Acar, çok yakında 'Ole Ole' adlı yeni teklisini yayınlayacağını duyurdu.

Müzik dünyasına 'Fora Fora' adlı parça ile giriş yapan Fırat Acar, çok yakında 'Ole Ole' adlı yeni teklisini yayınlayacağını duyurdu.

Çocukluğundan beri müzik aletlerine ilgisi olduğunu belirten şarkıcı, müzikle arasındaki bağı, "Müzik benim tutkum, çocukluğum; her şeyim. Yaşıtlarım parklarda vakit geçirirken ben müzik aletleriyle oynardım. Annem de hep söyler, çocukluğumda oyuncaklarım müzik aletlerinden oluşurdu. Aslında müziğe olan eğilimim o dönemde başlıyor. Çocukluk geleceğe hazırlanmaktır ya, ben de öyle kendimi müziğe hazırlamışım diyebilirim" sözleriyle anlattı.

40 GÜNDE MİLYONU AŞKIN İZLENME

Genç şarkıcı, 'Fora Fora' adlı şarkısıyla YouTube'da 40 günde 1 milyonun üzerinde izlenme aldı. Henüz 19 yaşında müzik dünyasından kendisine geniş bir kitle oluşturan genç sanatçı mutluluğunu saklayamadığını ifade ederek, "Açık konuşmak gerekirse eğer, bu kadar kısa sürede bu başarıyı ben de beklemiyordum fakat sosyal medyanın gücü gerçekten yok sayılamaz durumda. Bir yerlerde trend olmayı başarabiliyorsanız eğer arkası durdurulamıyor. Bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Geniş kitlelere hitap eden bir sayfa şarkımı paylaştığında o gece uyuyamamıştım heyecandan. Sonrası zincirleme geldi zaten. Bir de baktım kişarkım yüz bin dinlenmeyi geçmiş. Şimdi ise 1 milyonu aşan dinleyiciye sahip. Bu durumdan çok mutluyum" diye konuştu.

'OLE OLE' ADLI SİNGLE YOLDA

Çok yakında 'Ole Ole' adlı yeni teklisini yayınlayacak olan Fırat Acar'ın projesi Opirus Müzik tarafından kaydedildi. Parçanın sözleri Koray Albayrak'a, aranje ve mastering işlemleri ise Onur Aşar tarafından gerçekleştirildi.

Yeni parçasının heyecanını yaşayan Acar, "Bir şeyler üretebilmenin ve bunu dinleyicilere ulaştırabilmenin duygular nezdinde gerçekten tarifi yok. Kim bilir kaç gece stüdyoda sabahlıyor ve gerek altyapısını gerekse sözlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çalışıyorsunuz. Sonra bu ürün içinize siniyor ve dinleyicilere servis ediyorsunuz. Milyonlarca kişi tarafından kabul görüp beğeniliyorsunuz. Bunu hangi para ya da hangi güç sağlayabilir ki? Bence hiçbiri. Bunun tek bir karşılığı olmalı, emek ve gayret. 'Ole Ole' adlı single için çok çalıştık. Eminim bu şarkı hak ettiği değeri görecek" ifadelerini kullandı.


Fırat Acar'ın 'Ole Ole' isimli single'ı dinleyiciyle buluşacak
Fırat Acar'ın 'Ole Ole' isimli single'ı dinleyiciyle buluşacak
Fırat Acar'ın 'Ole Ole' isimli single'ı dinleyiciyle buluşacak

Müzik, Fırat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Fırat Acar'ın 'Ole Ole' isimli single'ı dinleyiciyle buluşacak - Son Dakika Magazin


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