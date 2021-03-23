Fırat Acar: Pandemi, sanatçıların büyük kitlelere ulaşmasını sağladı - Son Dakika

Fırat Acar: Pandemi, sanatçıların büyük kitlelere ulaşmasını sağladı

23.03.2021 11:14
Fırat Acar: Pandemi, sanatçıların büyük kitlelere ulaşmasını sağladı, System.String[]

Pandeminin sanat dünyasını olumlu etkilediğini söyleyen genç şarkıcı Fırat Acar, dijitalleşme sürecinde sanatçıların daha büyük kitlelere ulaşabildiğini dile getirdi.

Pandeminin sanat dünyasını olumlu etkilediğini söyleyen genç şarkıcı Fırat Acar, dijitalleşme sürecinde sanatçıların daha büyük kitlelere ulaşabildiğini dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 salgını, sanatçıları da dijital platformlara yönlendirdi. Pandeminin sanata ve sanatçıya etkilerini değerlendiren Fırat Acar, müzik sektörünün bu süreçten olumlu etkilendiğini dile getirdi. Acar, "Pandeminin en çok da etkilediği alanlardan bir tanesi müzik sektörü oldu. Siz bir şarkıyı dinlerken yalnızca şarkıcıyı ön planda görüyorsunuz ama aslında her işin arkasında koca bir ekip çalışması yer alıyor. Aslında o şarkı sadece sanatçıyı değil, koskoca bir ekibi kalkındırıyor. Gerçekleşmeyen konserlerde kemancı, piyanist ve baterist de mağdur oluyor.  Ne yazık ki bu, kimsenin istemeyeceği bir durum. Toplum olarak ortak kararlarda buluştuğumuzda, bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"MÜZİSYENLER ESERLERİNİ DAHA FAZLA İNSANA ULAŞTIRMAYA BAŞLADI"

Salgının müzikteki yapılaşmanın seyrini değiştirdiğini söyleyen genç şarkıcı, "Alınan tedbirlerle salgının gün geçtikçe daha da zayıfladığını görüyoruz. Elbette bu hepimiz için oldukça sevindirici bir haber. Aslında salgın yapılaşmadan ziyade yeni oluşumlara yer açtı. Pandemi sebebiyle canlı performans yapamayan müzisyenler, çalışmalarını daha çok dijital platformlara taşıdı. Bu sayede daha küçük kitlelere hitap eden birçok müzisyen, eserlerini daha fazla insana ulaştırma fırsatı elde etti. Yaşadığımız karantina süreci sanatın her alanında daha fazla üretim yapmamıza sebebiyet verirken, insanların da sanatla daha fazla ilgilenmesine yol açtı. Bunca olumsuzluk içinde var olan tek olumlu taraf diyebilirim" dedi.

Fırat Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi ne yazık ki evlere kapandığımız bir süreci bizlere yaşatıyor. Her şeyden önce tek temennimiz bu salgının bir an önce son bulmasıdır. Bu evde kaldığımız dönemde eğlenceden mahrum kalan insanların konserlere eskiden de yoğun bir şekilde ilgi göstereceğini düşünüyorum. Oldukça sıkıldık, daraldık, hep beraber eğlenmeyi de özledik. Bence pandemi sonrası göreceğiz ki, bu süreçte birbirinden uzak kalan insanları müziğin gücü tekrar bir araya getirecek."


Fırat Acar: Pandemi, sanatçıların büyük kitlelere ulaşmasını sağladı
Fırat Acar: Pandemi, sanatçıların büyük kitlelere ulaşmasını sağladı

Pandemi, Müzik, Fırat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Fırat Acar: Pandemi, sanatçıların büyük kitlelere ulaşmasını sağladı - Son Dakika Magazin


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