Fırat Acar: Sektörde birbirini tekrar eden işler var - Son Dakika

Genç şarkıcı Fırat Acar, müzik sektöründe özgün olan bir içeriği yakalamanın zor olduğunu söyleyerek, "Siz ne yaparsanız en iyisini yapın bir şekilde insanlar bunu görüyor ve anlıyorlar. Günümüz müziğe baktığınız zaman sürekli birbirini tekrar eden işler var. Neredeyse çıkan her yeni iş birbirinin aynısı" dedi.

Genç şarkıcı Fırat Acar, müziğe olan bakış açısını ve sektöre nasıl giriş yaptığını anlattı. Acar, "Öncelikle müzik benim için bir hobiydi. Bir zaman sonra eğer o hobi olarak adlandırdığınız şey hayatınızın bir parçası haline geliyorsa, hobi olmaktan çıkıp bir tutku haline gelebiliyor. Müzik benim için öyle bir hal aldı zamanla. Bir heves olarak başlayan iş, tutkum oldu. Çevre faktörü de çok önemli elbette. Etrafımdaki herkes müziğin bir parçası gibiydi. Haliyle benim içinde zor olmadı ve müzik benim için bir parça değil, hayatımdaki tüm parçaların toplamı haline geldi" diye konuştu.

ÖZGÜN İÇERİĞİ BULMAK ZOR

İşini tutkuyla yaptığını ve kısa sürede büyük başarılar elde ettiğini dile getiren Acar, "Eğer yaptığınız işi tutkuyla yaparsanız bu başarı kendiliğinden gelebiliyor. Ben milyonlarca insana ulaşmak amacıyla yapmadım. İşimi iyi yapmaya çalıştım ve bu dinleyen insanlar anladılar. Bunca emek ve başarı da beraberinde başarıyı getirdi. Şöyle ifade etmek gerekirse eğer, siz ne yaparsanız en iyisini yapın bir şekilde insanlar bunu görüyor ve anlıyorlar. Günümüz müziğe baktığınız zaman sürekli birbirini tekrar eden işler var. Neredeyse çıkan her yeni iş birbirinin aynısı. Özgün olan bir içeriği bulmak çok zor. Siz olabildiğince yalın olduğunuz zaman yalnız olmuyorsunuz. Bence gerekçesi budur" dedi.

Müziği seven bir aileden geldiğini söyleyen Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailem ve dostlarım yaptığım işleri dinledikçe piyasaya adım atmam hususunda çok baskı kurdular. İlk zamanlar çok içerisine girmek istemesem de zamanla bu sektörün bir parçası olmak istediğimi fark ettim. Bu istek ifade ettiğim gibi tutkuya döndü. Kısacası dostlarım bu konuda ısrarcı oldular ve iyi ki oldular. Onların sayesinde hayal ettiğim bir hayatın tam ortasındayım. Umuyorum daha nice teklilerle insanların kalplerine dokunmaya devam edeceğim."