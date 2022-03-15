Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkacak - Son Dakika
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Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkacak

15.03.2022 11:34
Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkacak

Türk profesyonel boks tarihinin başarılı sporcularından Fırat Arslan, Almanya'nın Göppingen kentinde ringe çıkacak.

Türk profesyonel boks tarihinin başarılı sporcularından Fırat Arslan, Almanya'nın Göppingen kentinde ringe çıkacak. Aynı gece Hüseyin Cinkara ve Erdinç Delibaltaoğlu da eldiven giyecek.

Türk profesyonel boks tarihinde bugüne kadar bir çok başarı elde eden Fırat Arslan, 26 Mart Cumartesi akşamı Almanya'nın Göppingen kentinde bulunan ve kendisine ait olan Fırat Arslan Spor Salonu'nda ringe çıkacak. Boksa veda etmeye hazırlandığını belirten başarılı sporcu, "Covid-19 hastalığı geçirdiğim için vücudum biraz yorgun, hazırlıklarım pek iyi gitmedi. Bu karşılaşma benim için bir test niteliği taşıyacak. Boksa veda etmeye hazırlanıyorum ve bu benim son yılım olacak. Sene sonunda son bir dünya şampiyonluk maçı daha yaparak ringlere veda etmeye hazırlanıyorum. Bu doğrultuda menajerim Deniz Gemici Serrano, görüşmelerini sürdürüyor. Dev bir maça hazırlanıyoruz. Organizasyonları eşim Dilek Arslan yapıyor. Boksu bıraktıktan sonra öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğim. Özellikle gelecekte dünya şampiyonu olabilecek potansiyele sahip olan boksörümüz Hüseyin Cinkara ve Erdinç Delibaltaoğlu'nu dünya ringlerinde destekleyeceğim. 26 Mart tarihindeki galada, iki başarılı öğrencim de ringe çıkacak" şeklinde konuştu.

VEDAT ALYAZ: "ÜLKEMİZİ DÜNYA RİNGLERİNDE EN İYİ TEMSİL EDEN SPORCULARDAN"

Fırat Arslan'ın 12 yıldır basın danışmanlığını sürdüren profesyonel boks yazarı Vedat Alyaz, Arslan'ın kazandığı başarılarla Türkiye'yi, dünya ringlerinde en iyi temsil eden sporculardan biri olduğunu aktararak, "Fırat Arslan'ın boksu bıraktıktan sonra da yeni sporcular yetiştirmesi ülkemiz için oldukça önemlidir. Şu an açmış olduğu spor salonunda çok sayıda yetenekli gencimize dersler vermeye devam ediyor. Ayrıca potansiyeli olan boksörlerimize de destekler vererek onları dünyanın zirvesine çıkarıp, ülkemizin adını dünyaya duyuruyor bunlar çok önemli konulardır. Böylesine bilgi ve donanıma sahip bir sporcunun gençlere el atması ülkemizin dünya arenasındaki başarılarını arttıracaktır. 26 Mart'ta ringe çıkacak olan Hüseyin Cinkara, bugüne kadar 17 maçın hepsini kazanarak yenilgi yüzü görmemiş ve bu maçlardan 14'ünü nakavtla sonlandırmıştır. Avrupa şampiyonluğu ve Almanya şampiyonlukları bulunuyor. Dünya sıralamasında IBF'te 8., WBA'da ise 13. sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkacak

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Kaynak: İHA

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