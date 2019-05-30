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Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkıyor

37 dakika önce

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Güney Almanya'nın Allgau bölgesindeki Wangen kentinde ringe çıkacak.

Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkıyor, System.String[]
Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Güney Almanya'nın Allgau bölgesindeki Wangen kentinde ringe çıkacak.

22 Haziran Cumartesi gecesi gerçekleşecek karşılaşma için yoğun bir şekilde antrenman yaptığını belirten Fırat Arslan, "Rakiplerim beni yenerek, bir dünya şampiyonunu devirmenin verdiği avantajları yaşamak istiyorlar. Dünya boks sıralaması ve piyasasındaki değerlerini yükseltmeye çalışıyorlar. Bunun için de çok iyi hazırlanarak maçlara geliyorlar. Tabi ki biz de ekip olarak bunun bilincindeyiz ve ona göre tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu yılın sonuna doğru kendi organizasyonumuz ile Göppingen'de büyük bir gala yapmayı planlıyoruz. Ardından gelecek yıl yeniden büyük bir federasyonda dünya şampiyonluğu maçına çıkmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünya rekoru kırmak istiyorum"

Fırat Arslan, hedefleriyle ilgili ise, "Dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en yaşlı dünya şampiyonu olarak tarihin altın sayfalarına ülkemizin ve kendi ismimizi altın harflerle yazdırmak istiyoruz. Burada bir konunun altını özellikle çizerek belirtmek istiyorum; hedefimiz en yaşlı boksör olmak değildir. Hedefimiz en yaşlı dünya şampiyonu olan boksör olmaktır. Bu başarımızla gençlerimize örnek olarak, şartlar ve zorluklar ne olursa olsun dik durup, azimle ve inançla, çalışarak her şeyi başarabileceklerini göstermektir. Uzun yıllardan beridir beni destekleyen sponsorum, önümüzdeki hedeflerimizde de bizimle birlikte olacağını bildirdi. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Fırat Arslan'ın dünya sıralamasında zirvede olduğunu vurgulayan basın danışmanı Vedat Alyaz ise, "Fırat, şu anda formunun zirvesinde. Disiplin ve antrenmanları elden bırakmıyor. Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Wangen im Allgau'daki karşılaşmalarımıza tüm gurbetçi seyircilerimizi bekliyoruz. Ellerine Türk bayraklarını alarak, salona gelip, sporcumuza moral vererek, motive etmeleri ringdeki yumruklarımızın gücüne güç katacaktır" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:36 Kaynak: İHA
Spor
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