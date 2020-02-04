Fırat Arslan dev maç öncesi rakibiyle buluştu

Türk profesyonel boks tarihinin erkeklerde ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 8 Şubat Cumartesi gecesi Almanya'nın Göppingen kentinde bulunan EWS arenada çıkacağı tarihi maç öncesi rakibiyle ilk göz temasını kurdu.



Heyecanın tavan yaptığı Tressor Cafe'deki tarihi toplantıya dünya medyası ve seyirciler akın etti. Fırat Arslan ve antrenörü Ted Lackner, ödüllü promotör Erol Ceylan, rakip Kevin Lerena ve aynı gece maç yapacak olan genç boksörlerden Emre Çukur, gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Fırat Arslan, hayatında yapmadığı kadar çok antrenman yaptığını ve güçlü rakibi ile çok sert bir müsabakaya çıkacağını belirtti. Toplantıda rakip Kevin Lerena'nın kendisini henüz maç başlamadan galip görmesi ise izleyenlerin gözünden kaçmadı. Toplantıyı takip eden Türk vatandaşları, galibin ringde belli olacağını belirterek, "Biz Türkler olarak misafirimizi hoş görür, gönlünü kırmayız. Rakip ringe kadar misafirimizdir ancak misafirlik ringde bitecek, işte o zaman göreceğiz el mi yaman, bey mi yamandır. O sıkı sıkıya elinde tuttuğu altın kemeri elinden alacağız. Böylece Afrika'ya giderken ağırlık yapıp boşuna kargo masrafı ödemez" şeklinde yorumlarda bulundular.



Erol Ceylan: "İlk beş raunda dikkat"



Dört kez Almanya'nın ve geçtiğimiz günlerde de dünyanın en iyi promotörü seçilen EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, Türk vatandaşlarını salona gelmeye davet ederek, "Biz burada dünya tarihi yazmak için elimizden gelen her şeyi yaptık ve büyük zorluklarla da olsa bu tarihi karşılaşmayı gerçekleştirdik. Şimdi sıra vatandaşlarımızda. Bir Türk'ün adını bir daha silinmemek üzere dünya tarihine yazdırmak için elimizden gelen her türlü çabayı veriyoruz. O gece sporcumuzun moral ve desteğe ihtiyacı olacak ve bunu da ancak seyirciler sağlayabilirler. Tüm Stuttgart, Göppingen ve Münih çevresindeki Türkleri, ellerine Türk bayraklarını alarak, el ele verip, salona gelip, Fırat Arslan'ı desteklemeye davet ediyorum. Bu çağrımı ciddiye alsınlar lütfen hala elimizde biletlerimiz var ve bunları vatandaşlarımız alarak sporcumuza destek olsunlar. Şayet Fırat, bu maçı kazanırsa hem ülkemizin ve hem de sporcumuzun adı dünyanın zirvesine altın harflere yazılacak. Yıllarca, hatta onlarca yıl, belki yüzlerce yıl kırılamayacak olan bir rekora Türkler olarak imza atacağız. Bu çok önemlidir ülkemiz için. Bu karşılaşma 60 ülkeden canlı yayınlanacak. Bu da maçın önemini göstermektedir. Fırat, tecrübeli bir boksördür ve bunu da ringe çok iyi yansıtacaktır. İlk beş raunt Fırat, için zor olacaktır şayet bu rauntları atlatmayı başarırsa maçı alacağından eminim" dedi.



Dilek Arslan: "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"



Fırat Arslan'ın eşi Dilek Arslan, EC BOXİNG ile birlikte organizasyonu hazırladıklarını belirterek, "Son günler yaklaşıyor artık. Heyecanımız tavan yapmış durumda. Bu karşılaşmayı almak bizim için çok önemli ve bu doğrultuda tüm kapasitemizi kullanıyoruz. Tabi eşimin ringde olması da bana ayrı bir heyecan veriyor. Dünya rekoru kırmak eşimin en büyük hayalidir ve bu doğrultuda tüm ekip olarak büyük mücadele veriyoruz. Umarım bu hayalimize ulaşırız" yorumunu yaptı.



Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, ülkemizin gelecekte büyük başarılar atacak olan yıldız boksörlerinin de aynı gece ringde olacağını vurgulayarak, "Türk boksunun gelecekteki starları da aynı gece ringde olacak işte onların isimleri: Erkan Teper, Alpay Yaman, Volkan Gökçek, Hüseyin Cinkara, Fatih keleş, Emre Çukur yani Fırat Arslan'dan hariç altı Türk boksör daha ringde olacak. Dünya tarihine geçecek olan Fırat Arslan karşılaşmasında iki unvan birden yer alıyor. Birincisi IBO dünya şampiyonluk maçı, ikincisi ise şayet Fırat Arslan bu karşılaşmayı kazanırsa tüm zamanların ve tüm sıkletlerin en yaşlı dünya şampiyonu olarak, tarihin altın sayfalarında kırılması zor bir rekora imza atarak geçmiş olacak. İşte bu yüzdendir ki dünya medyası bu karşılaşmaya kilitlenmiş durumda" şeklinde konuştu. - İSTANBUL