Fırat Arslan, dünya şampiyonluğu ve rekor maçı öncesi konuştu - Son Dakika

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 8 Şubat Cumartesi gecesi, Almanya'nın Göppingen kentinde çıkacağı dünya rekoru deneme maçı için yanına Kangal köpeği Aslan'ı da alarak, Avusturya Alpleri'nin zirvelerinde antrenmanlarına başladı.

Bu karşılaşmayı kazanırsa hem dünya şampiyonu olacak hem de dünya rekoru kıracak. Arslan, maç gününe kadar büyük bir fedakarlıkla antrenmanlarını sürdüreceğini belirterek, "Güney Afrikalı rakibim Kevin Lerena, gençliğine güveniyor, ben ise kendime inanıyor ve uzun yıllardan beri edindiğim tecrübeme güveniyorum. Ben elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra Yüce Allah'ımın emeklerimin karşılığını vereceğine inanıyorum ve bunu hayatımın çeşitli dönemlerinde birçok defa yaşadım" dedi.

Kazanmak için büyük emek harcadığını vurgulayan Fırat Arslan, "Kazanacağıma inanıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum, gerisine de tevekkül diyorum. Ben her türlü fedakarlığa hazırım. Çocuklarımı ve ailemi on hafta görmemeyi bile göze aldım. İkizlerimin doğum gününde yanlarında olamayacağım. Yılbaşında ailem ile birlikte olamayacağım. Yemek, uyku, dinlenme ve her konuda elimden gelen her şeyden fedakarlık yapmaya hazırım. Bunlardan sonra gerisini de Yüce Allah'ıma bırakarak tevekkül içinde kabulleneceğiz. Önemli olan çalışmamız, elimizden gelenin en iyisini yapmamızdır. Yeter ki, biz elimizden gelen her şeyi yapalım. Bana boksa başladığımda yapamazsın dediler, boyun yetmez, yeteneğin yok, çok yavaşsın dediler ancak ben defalarca dünya şampiyonu olmayı başardım. Çıkarılan her türlü zorluğu aşmayı bildim ve sonunda Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu oldum. Çalıştığın sürece başarıyorsun. 31 senedir ringlerdeyim, 15 senedir dünyanın zirvesindeyim. Hırsım ve çalışkanlığımla, Yüce Allah'a şükürler olsun ki, büyük bir başarı hikayesi yazdığıma inanıyorum" dedi.

"RAKİBİME HAKSIZLIK YAPILMASINI KESİNLİKLE İSTEMİYORUM"

Bu karşılaşmaya çıkabilmek için beş sene beklediğini vurgulayan Fırat Arslan, "Rakibim ile tanıştım iyi bir sporcu. O gece haksızlık yapılmasını kesinlikle istemiyorum. Kim iyiyse o kazansın. Benim hakkım değilse maçın bana verilmesini istemiyorum. Profesyonel boks hayatım boyunca büyük haksızlıklar yaşadım. Çok defalar kazandığım maç bana verilmedi ancak bu haksızlıkları yaşamasaydım hikayem bu kadar büyük olmazdı. Tarih yazan hikayeler büyük hikayelerdir. Bu karşılaşmayı kazanırsam bu güne kadar yapılmış olan tüm haksızlıkların mükafatını almış olacağım diye düşünüyorum. Yıllardan beridir bana yapılan haksızlıkların rakibime yapılmasını kesinlikle istemiyorum. Maçın sonunda hak edenin elini havaya kaldırılmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

DİLEK ARSLAN: "BİLETLER SATIŞA ÇIKTI"

Göppingen'de düzenlenecek olan bu önemli galanın organizasyonunu EC BOXİNG ile birlikte gerçekleştiren sporcumuzun eşi Dilek Arslan, hazırlıkların sonuna doğru geldiklerini vurgulayarak, "Şu an için bilet satışlarımız başlamıştır. İlgilenenler internet üzerinden bilet siparişi yapabilirler. Bu organizasyonu dördüncü kez düzenlediğimiz için fazla zorlanmıyoruz. Ayrıca dünyanın en iyi promotörlerinden EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan'ın da elemanları gereken desteği veriyorlar. Beni en çok zorlayan henüz iki aylık olan oğlumuz Bilal'e ve ikiz kızlarımıza fazla vakit ayıramamak ancak bu maç bittikten sonra vaktimin tamamını onlar için ayıracağım" dedi.

VEDAT ALYAZ: "RAKİP YEDİ KEZ ÜST ÜSTE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞ"

Fırat Arslan'ın basın danışmanlığını yapan Vedat Alyaz ise, "Rakip Güney Afrikalı Kevin Lerena, yedinci kez üst üste dünya şampiyonluk kemerini koruyarak büyük bir başarıya imza atıyor. Fırat Arslan'a karşı zorlu bir maç çıkaran Sefer Seferi'yi üçüncü rauntta nakavt eden Kevin Lerena, Seferi'ye hiç fırsat tanımadı. Kendisi genç, güçlü ve hırslı bir sporcu. Dünya devlerini dize getirmiş olan Lerena, bugüne kadar çıktığı 24 maçta puan ile tek yenilgisi var ve onu da rövanş maçında nakavt ile kazanarak telafi etmiş. Böylesi bir rakip ile yapacağımız karşılaşma da seyir zevki çok yüksek bir maç olacaktır. Maç; Amerika, Almanya, Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülke televizyonları tarafından naklen yayınlanacak. Fırat Arslan'ın en büyük özelliği çok çalışması, azimli, yürekli, dayanıklı ve cesur dövüşüyor olması. Bu maçı kazanacağına olan inancımız tam" şeklinde konuştu.

