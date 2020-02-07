Fırat Arslan en yaşlı dünya şampiyonu olabilmek için ringe çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fırat Arslan en yaşlı dünya şampiyonu olabilmek için ringe çıkacak - Son Dakika Spor

Fırat Arslan en yaşlı dünya şampiyonu olabilmek için ringe çıkacak

6 saat önce

Türk boksör Fırat Arslan, Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) yarı ağır sıklet unvan maçında en yaşlı dünya şampiyonu olabilmek için ringe çıkacak.

Fırat Arslan en yaşlı dünya şampiyonu olabilmek için ringe çıkacak, System.String[]

Türk boksör Fırat Arslan, Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) yarı ağır sıklet unvan maçında en yaşlı dünya şampiyonu olabilmek için ringe çıkacak.

Almanya'nın Göppingen kentinde gerçekleştirilecek unvan maçında, 49 yaşındaki Fırat Arslan ile 27 yaşındaki dünya şampiyonu Kevin Lerena karşılaşacak. Dünya şampiyonluğu mücadelesi, yarın TSİ 21.25'te DMAX'ten canlı yayımlanacak.

2014'ten beri maç kaybetmeyen Fırat Arslan, Güney Afrikalı Lerena'ya karşı kazanması halinde unvanı 49 yaş 133 günle ele geçirecek ve ABD'li Bernard Hopkins'in rekorunu kırarak tarihin en yaşlı dünya şampiyonu olacak.

Fırat Arslan, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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