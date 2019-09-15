Fırat Arslan, Finlandiyalı rakibini nakavt etti

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Berlin'de çıktığı maçta Finlandiyalı rakibi Sami Enbom'u üçüncü rauntta nakavt ederek büyük bir başarıya imza attı.



Almanya Berlin'de ringe çıkan Fırat Arslan, nefesleri kesen mücadelede Finlandiyalı rakibi Sami Enbom'u devirmeyi başardı. İlk raundun iki sporcunun da birbirini tartarak geçtiği mücadelede üçüncü raundunun hemen başında Arslan'ın rakibinin karın boşluğuna vurduğu sağ yumruk ile Enbom'un nefesini kesti. Yere yığılan Sami Enbom, nefes almakta güçlük çekti ve hakem saymaya başladı. Rakibin sağlığını da düşünen hakem maçı bitirerek Fırat Arslan'ı galip ilan etti. Bu sonuç ile 14 maçtır yenilgisizlik serisini sürdüren Fırat, dünya sıralamasında da zirveye yerleşti. Karşılaşmaya hazırlanmak için kısa bir süresi olmasına rağmen muhteşem bir performans gösteren şampiyon boksör, "Bu başarımda ekibim ve eşim Dilek Arslan'ın da emekleri çok büyük. Benim kısa sürede maç yapacak performansı yakalayabilmem için tüm ekibim ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sonuca bakınca doğru yaptığımızı görmekten gurur duydum. Rakibim güçlüydü ve ters gardlıydı ancak bu benim için büyük bir sorun olmadı" şeklinde konuştu.



Vedat Alyaz: "Dünyanın en tecrübeli boksörlerinden biriyiz"



Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz, sonuçtan memnun olduklarını belirterek, "Fırat'ın vurduğu nakavt yumruğu dünyadaki boks okullarında ders olarak okutulabilecek kadar mükemmeldi. Önce bir sol kroşe ile rakibin suratına yumruk vurarak onu şaşırtıp, aynı anda sağdan karın boşluğuna sert bir yumruk atıyor ve rakip neye uğradığını şaşırıyor. Sağ gözünü korumak isterken, soldan açık veriyor ve bitirici darbeyi de oradan alıyor. Muhteşem bir teknik kullanarak mutlak sonuca ulaştık. Fırat, şu an için dünyanın en tecrübeli boksörlerinden birisidir. Rakibini birkaç saniyede çözüp en kısa zamanda da doğru reçeteyi uygulayarak, karşılaşmayı bitiriyor. Son çıktığı maçların neredeyse tümünü nakavt ile sonlandırarak muhteşem başarılara imza atıyor" dedi. - İSTANBUL