Türkiye ve dünya ekonomisinin 2019 yılı verileri üzerinden değerlendirmelerde bulunan iş adamı Fırat Aslanbaş, 2020 yılının Türkiye'nin büyüme yılı olacağını söyledi.



Ankara'da otomotiv sektöründe faaliyetlerde bulunan iş adamı Fırat Aslanbaş, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2018-2019 yılında yaşanan kur şokları ve akabinde yaşanan uluslararası krizlerin piyasalarda bir daralmaya yol açtığını anımsatan Aslanbaş, yaşanan sorunların alınan tedbirlerle aşıldığını ifade ederek, 2020 yılında Türkiye'nin büyüme trendi göstereceğini açıkladı.



Tüm verilerin incelendiğinde bu yıl için pozitif yönlü gelişmelerin yaşanacağını dile getiren Fırat Aslanbaş, "Olumlu gelişmeler yaşanırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile bankaların batık krediler konusunda dikkat etmesi gerekiyor. Şunu açıkça söyleyebiliriz ki Türkiye bu yıl tekrar büyüme fonksiyonunu yakalayacak" dedi.



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) da Türkiye için yatırım planları olduğunu anlatan Aslanbaş, finans gücünde de AB ülkelerinin olumlu mesajları olduğuna dikkat çekiyor.



Yenilenebilir enerjiye yatırım yapılabilir



Aslanbaş, yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmasının önemli olduğunu söyleyerek, 2020 için büyüme planının yüzde 5 olduğunu ve bunun yanında enflasyon rakamlarının da tek haneye ineceğini hatırlattı. Dış yatırımcıyı cezp edici gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Aslanbaş açıklamalarına şu şekilde devam etti:



"Özellikle ekonomi politikalarının büyümeyi teşvik edici adımlar atması çok önemli. Makro istikrar hedefi ile hareket edilir ve sürdürülebilir büyümenin devam etmesi enflasyon rakamlarının inmesini sağlayacaktır. Ancak büyüme politikaları enflasyonun inmesinden çok daha önemlidir. Çarkın dönmesi de bununla benzer anlam taşıyor. Türkiye ekonomisi zorluklar karşısında direnç gösterdiği 2 yılı geride bıraktı. Fakat yine de ayakları sağlam basan politikalarla devam edilmesinde fayda olacak."



Batık banka kredilerinin dikkat dilmesi gereken en önemli unsurlardan biri olarak gördüklerini söyleyen Aslanbaş, "Şirketlerin kredi kullanmadıklarını görebiliyoruz. Ancak kamu bankaları bu konuda daha esnek davranırken özel bankalar ise ihtiyatlı hareket ettiği gözleniyor. Batık krediler önemli ve çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımızda duruyor" dedi.



Türkiye ve dünya ekonomisinin yeni yılda başlayan iyimser tablosunun bazı olumsuzluklardan etkilendiğini de dile getiren Aslanbaş, ABD- İran gerilimi ve Çin'de yaşanan korona virüs salgını bu tabloya gölge düşürdüğünü kaydetti. Ancak tüm bunlara rağmen AB ve Asya piyasalarında yaşanan kayıpların Türkiye'de yaşanmadığını aktardı. Aslanbaş, "Petrol fiyatlarında bir dengesizlik görüyoruz. İnişli çıkışlı bir hal aldı diyebiliriz. Özellikle Çin piyasalarında yaşanan virüs algısı hemen herkesi etkiliyor. Bunun olumsuz yönleri olsa da Türkiye'ni hali hazır da büyük bir etkisini görmediği ortadadır" diye konuştu. - İSTANBUL