Fırat Aydınus, kendisine hakaret eden Trabzonsporlu taraftara dava açtı

FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, kendisine Twitter'dan hakaret eden Trabzonsporlu taraftara dava açtı. Aydınus, taraftarın 2019 yılında hakarete varan bir eleştiride bulunduğu gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıdı.
61saat'in haberine göre; Taraftar da bu durumun üzerine avukatına başvurarak konunun araştırılmasını istedi. Adliyeye giden taraftar, Aydınus'a yönelik bir hakarette bulunmadığını öne sürdü.
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