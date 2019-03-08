Son Dakika Haberleri: Fırat Aydınus, Pfdk'ya Sevk Edildi

Fırat Aydınus, Pfdk'ya Sevk Edildi

24 dakika önce

Hakem Fırat Aydınus, Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçındaki futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışları sebebiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fırat Aydınus, Pfdk'ya Sevk Edildi, System.String[]
Hakem Fırat Aydınus, Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçındaki futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışları sebebiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şöyle:  

"TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine" karar verilmiştir. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:41 Kaynak: DHA

Futbol, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fırat Aydınus, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cüneyt Çakır'ın Kayınpederi Abbas Karaağaç Vefat Etti Son Dakika! Yardımcısına Küfrettiği İddia Edilen Hakem Fırat Aydınus, PFDK'ya Sevk Edildi

Son Dakika! TFF'nin Yeni Başkanı 1 Haziran'da Belli Olacak Eleştiri Oklarının Hedefindeki Cüneyt Çakır'a UEFA'dan Tam Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:05:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırat Aydınus, Pfdk'ya Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]