Son Dakika Haberleri: Fırat Aydınus'tan kural hatası savunması: Çarptığını hissetmedim
Son Dakika Spor Fırat Aydınus'tan kural hatası savunması: Çarptığını hissetmedim - Son Dakika Spor

Fırat Aydınus'tan kural hatası savunması: Çarptığını hissetmedim

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçta Jerome'un golü öncesi Soner'in verdiği pasta topun hakem Fırat Aydınus'a çarptığı pozisyon ile alakalı kural hatası itirazında bulunmuştu.

Fırat Aydınus'tan kural hatası savunması: Çarptığını hissetmedim, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçta Jerome'un golü öncesi Soner'in verdiği pasta topun hakem Fırat Aydınus'a çarptığı pozisyon ile alakalı kural hatası itirazında bulunmuştu. Aydınus'un birçok kararından da rahatsız olan bordo-mavili yöneticilerin, 6 Kasım'da yaptığı başvuruya henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan henüz cevap çıkmadı fakat Aydınus'tan istenen savunma ortaya çıktı.


KURAL HATASI OLMAYACAK MI?


Sabah'ta yer alan habere göre; Aydınus kurula verdiği savunmada, "Jerome'un golü öncesi yaşanan pozisyonda topun bana çarptığını görmedim ve hissetmedim. Bu nedenle oyunu durdurmadım" ifadesini kullandı. Bu savunma nedeniyle pozisyonun kural hatası değil hakem hatası olarak yorumlanabileceği öğrenildi. Değişen kurallara göre, 'top hakeme çarpıp gol olursa, gol geçerli sayılmayacak ve hakem atışıyla oyun başlayacak. Top hakeme çarpıp umut vadeden atağa dönüşürse hakem atışıyla oyun başlayacak'.


2 Kasım'da oynanan Trabzonspor- Göztepe maçında İzmir ekibinin Jerome ile bulduğu gol öncesi top, hakem Fırat Aydınus'a temas ediyor. Tehlikeli atak başladığı için oyunu hakem atışıyla devam ettirmesi gereken Aydınus, bu kuralı uygulamıyor.


YUSUF'TAN 1 MİLYON EURO


Trabzonspor'un sezon başında Lille'e 16 milyon 500 bin Euro'ya sattığı Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki detay nedeniyle kulübe 1 milyon Euro daha gelecek. Anlaşmaya göre Yusuf'un 25 maça çıkması durumunda Lille'in Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha ödemesi gerekecek. Sezon başından itibaren 22 maçta oynayan Yusuf, 4 maça daha çıkarsa Trabzonspor'un kasasına 1 milyon Euro girecek.


Fırat Aydınus, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:03 
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