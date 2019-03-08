Son Dakika Haberleri: Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan Pfdk'ya Sevk Edildi

Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan Pfdk'ya Sevk Edildi

15 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan Pfdk'ya Sevk Edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Fırat Aydınus'un, müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle talimatlara aykırı hareketinden dolayı Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Söz konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan'ın da aynı nedenle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:48 Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Bozdoğan, Fırat Aydınus, Spor
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