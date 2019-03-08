Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan Pfdk'ya Sevk Edildi
15 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus
ile Yusuf Bozdoğan
'ı talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK
) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
maçını yöneten Fırat Aydınus'un, müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle talimatlara aykırı hareketinden dolayı Merkez Hakem Kurulu
Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Söz
konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan'ın da aynı nedenle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:48 Kaynak: AA
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