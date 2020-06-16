Fırat Caddesi ile Millet Caddesi arasındaki çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adıyaman için önemli bir yatırım olan Millet Caddesinin İmamağa Mahallesi ile bağlantı çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.



Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Millet Caddesi'nin diğer yollarla bağlantı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Atatürk Bulvarını Eski Samsat Caddesine oradan da planlanan Güney Çevreyoluna bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan kısımda sürdürülen ve Adıyaman ulaşımı için oldukça önemli bir yatırım olarak kabul edilen Millet Caddesinin İmamağa Mahallesi Fırat Caddesi ile bağlantı çalışmalarına da ara vermeden yapılıyor.



Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, toplam uzunluğu 1 kilometreyi, genişliği de 25 metreyi bulacak olan Millet Caddesinin bağlantı yollarındaki çalışmaların da ara vermeden devam ettiğini söyledi. - ADIYAMAN