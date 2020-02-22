Fırat Çakıroğlu Çubuk'ta anıldı - Son Dakika

Çubuk Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşle Ege Üniversitesinde 2015 yılında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Ege Üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 5'inci ölüm yıl dönümü nedeni ile Çubuk'ta yürüyüş düzenlendi. Gerçekleşen yürüyüşte ellerinde çeşitli dövizler taşıyan yaklaşık öğrenciler, Merkezi Kafeterya önünde toplandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan Çubuk Ülkü Ocakları binası önünde başlayan yürüyüş Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı'nda son buldu.

Türk bayrağı ve ellerinde çeşitli dövizler grup, "Askere uzanan eller kırılsın", "Çubuk Ovası ülkücüler yuvası'", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" gibi çeşitli sloganlar da attığı yürüyüş olaysız bir şekilde son buldu.

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Kadir Metin, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen ülküdaşları merhum Fırat Çakıroğlu'nu anmak ve anlamak için yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Onun yaptığı mücadelenin çok önemli olduğunu vurgulayan Metin, "Fırat kardeşimiz bundan tam 5 yıl önce Ege Üniversitesinde bayrağımıza hakaret eden bayraksızlarla, Atatürk'ümüze saldıran soysuzlarla, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne gasp eden hainlere karşı verdiği mücadelede şehit düşmüştür. Kürşat duruşlu yiğidimizi şehit eden öğrenci kılıklı teröristler şunu asla unutmasınlar ki, yüzlerce Fırat Çakıroğlu üniversitelerimizde, liselerimizde hepimiz Fırat'ız şehadete hazırız şuuruyla yetişmektedir. Bizler ülkücü Türk gençliğiyiz ve bununla da iftihar ediyoruz. Belki bir Fırat'ımızı kaybettik ama nice Mustafa Kemaller, nice Fatihler, nice Alparslanlar, nice Fıratlar yetişmektedir." diye konuştu.