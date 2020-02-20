Fırat Çakıroğlu, Edirne'de anıldı - Son Dakika
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Fırat Çakıroğlu, Edirne'de anıldı

7 saat önce

Ege Üniversitesi'nde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Edirne'de anıldı.

Fırat Çakıroğlu, Edirne'de anıldı, System.String[]

Ege Üniversitesi'nde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Edirne'de anıldı.

Edirne Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen anma Selimiye Camisi önünden kortej yürüyüşü ile başladı.

Kortej sloganlar eşliğinde Çilingirler ve Saraçlar caddelerini takip ederek Atatürk Anıtı'na geldi. Burada saygı duruşunda bulunulması sonrası katılımcılara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Edirne Ülkü Ocakları Üniversite Başkanı Türker Can yaptığı açıklamada, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Ülkülerinden taviz vermeyerek Çakıroğlu'nun eriştiği mertebeye talip olduklarını belirten Can, "Her karışı ve adımı şehit kanıyla sulanan bu mübarek topraklar üzerinde canlarını feda eden nice büyüğümüzün ayak izlerini takip ediyor, çevremizi saran tüm hudutları yırtarak ilk ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan son ülkücü şehidimiz Fırat Çakıroğlu'na kadar saygıyla selam ediyor ve mazluma yunus, zalime yavuz gibi emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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