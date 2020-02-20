Fırat Çakıroğlu Ege'de anıldı - Son Dakika
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Fırat Çakıroğlu Ege'de anıldı

7 saat önce

EGE Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde, 5 yıl önce çıkan olaylar sırasında bıçaklanan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölüm yıl dönümünde üniversitede düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.

Fırat Çakıroğlu Ege'de anıldı, System.String[]

EGE Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde, 5 yıl önce çıkan olaylar sırasında bıçaklanan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölüm yıl dönümünde üniversitede düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.

Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Çakıroğlu için ölüm yıl dönümünde bir dizi  etkinlik düzenlendi. Edebiyat Fakültesi önünde, öğrencilerin yoğun katılımıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Nuri Bilgin Konferans Salonu önünde ise, Çakıroğlu için fotoğraf sergisi açıldı. Ayrıca 1 nolu yemekhane karşısında tavuklu pilav ve lokma hayrı yapıldı. Öğrenciler, 'Atatürk ve Bayrak için Ege'de Birlik Var' adlı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Çakıroğlu'nun annesi Özlem Çakıroğlu da katıldı.

KARANFİL BIRAKILDI

Yürüyüş sonunda öğrenciler, Çakıroğlu için yere karanfil bıraktı. Anne Özlem Çakıroğlu, katılımcılara teşekkür ederek, "Çok gururluyum, inşallah daha nice Fırat'lar yetişir. Bunu görüyorum zaten. Mekanının cennet olduğuna inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Çakıroğlu için dua edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:26 Kaynak: DHA
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