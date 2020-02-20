Fırat Çakıroğlu ölümünün 5'inci yılında Amasya'da anıldı - Son Dakika
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Fırat Çakıroğlu ölümünün 5'inci yılında Amasya'da anıldı

7 saat önce

Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Amasya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Fırat Çakıroğlu ölümünün 5'inci yılında Amasya'da anıldı, System.String[]

Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Amasya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında Amasya Belediye Başkan Vekili Celil İnce'nin de arasında bulunduğu 500 kişilik grup İstasyon Köprüsü'nden Sultan 2. Bayezid Külliyesi'ne kadar yürüdü.

Grup yürürken ellerinde "Bir Fırat gider, bin Fırat gelir" ve "Nice Fıratlar yetiştireceğiz and olsun" yazılı pankartlar taşırken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde kılınan yatsı namazı sonrası dua edilip, hatim okunurken katılımcılara tatlı ve çay ikram edildi.

Ülkü Ocakları Amasya İl Başkanı Recep Dip, yaptığı açıklamada, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun kendisini vatanına adamış bir ülkücü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ege Üniversitesinde bölücü hainler tarafından şehit edilen, ülkücü kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizin bugün vefatının 5. seneyi devriyesi olması münasebeti ile bir yürüyüş ve akabinde Amasya Sultan Bayezid Camisinde ruhuna bir Mevlit-i şerif okuttuk. O davasına kendisini adamış inanmış bir ülkücüydü. Şimdiki üniversite öğrencileri de Fırat ağabeylerinden ve ülkücü şehitlerden ilham alarak davayı sonsuza kadar taşımaya yemin etmişlerdir. Bizler de canımızla kanımızla bu davayı yaşatacağız."

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Amasya, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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