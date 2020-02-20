Fırat Çakıroğlu ölümünün 5. yılında İzmir'de anıldı - Son Dakika
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Fırat Çakıroğlu ölümünün 5. yılında İzmir'de anıldı

7 saat önce

Ege Üniversitesinde (EÜ) 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, öğrenci konseyi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Fırat Çakıroğlu ölümünün 5. yılında İzmir'de anıldı, System.String[]

Ege Üniversitesinde (EÜ) 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, öğrenci konseyi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Öğrenciler ilk olarak Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki Çakıroğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra EÜ Yerleşkesi'nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına kan bağışında bulunan öğrencilere, lokma ve tavuklu pilav ikram edildi.

Anma etkinliklerinde ayrıca "Atatürk ve Bayrak için Ege'de Birlik Var" yürüyüşü düzenlendi.

"Ne Mutlu Türküm Diyene", "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz", "Fırat Yılmaz Çakıroğlu" sloganları atarak yürüyen öğrenciler, öldürüldüğü yere karanfil bıraktı.

Yürüyüşe katılan Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, "Çok gururluyum, inşallah daha nice Fıratlar yetişir. Bunu görüyorum zaten. Mekanının cennet olduğuna inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Anma programında ayrıca "Fırat Yılmaz Çakıroğlu" fotoğraf sergisi ve "Üniversitelerde Terör" konulu panel gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bornova, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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