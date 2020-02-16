Fırat Çakıroğlu ölümünün 5. yılında İzmir'deki mezarı başında anıldı - Son Dakika

Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, mezarı başında anıldı.

MHP İzmir İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları üyeleri tarafından Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'nda, Çakıroğlu'nun kabri başında anma programı düzenlendi.

Programa, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çakıroğlu'nun babası Fuat Çakıroğlu, annesi Özlem Erdem ve çok sayıda Ülkü Ocakları üyesi genç katıldı.

Baba Çakıroğlu, oğlunun kabri başında dua etti, yanında getirdiği su ile mezarın üzerinde bulunan Türkiye haritası motifi verilmiş karanfilleri suladı.

Anma törenine katılan vatandaşlar da Çakıroğlu için dua etti. Program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla sona erdi.

MHP Karaburun İlçe Başkanlığı da Çakıroğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle ilçe merkezinde lokma döktürdü.

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Semo, "Kasten öldürmek" ve "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.