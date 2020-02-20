Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5. yılında Salihli'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5. yılında Salihli'de anıldı - Son Dakika

Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5. yılında Salihli'de anıldı

6 saat önce

2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün beşinci yıl dönümünde Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.

Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5. yılında Salihli'de anıldı, System.String[]

2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün beşinci yıl dönümünde Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.


Salihli Ülkü Ocakları tarafından Türk Ocakları Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programında Çakıroğlu anısına lokma hayrı yapılırken, ayrıca Çakıroğlu'nun bulunduğu fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.


Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Ülkücü davaya gönül veren Ege Üniversitesi'nde hain bir saldırıda kaybettiğimiz değerli kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehadetinin bugün 5. yıl dönümündeyiz. Onu ve yaşanan hain saldırıyı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.


Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına her yıl olduğu gibi bu yılda lokma hayrı yaptıklarını belirten Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, "Bugün ülkücü kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehadetinin 5. yıl dönümündeyiz. Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu vefatının yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Salihli Ülkü Ocakları olarak Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz ve tüm şehitlerimiz anısına lokma hayrı yapıp dua ettik. Ülküdaşımız, şehidimiz, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.


Lokma hayrı ve fotoğraf sergisine Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, parti ve ocak mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı
18 yıldır kayıp olan adamın, annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederden kan donduran ifade: Öldürmek için fırsat kolluyordum Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:31:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5. yılında Salihli'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]