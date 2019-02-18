Fırat Çakıroğlu Unutulmadı

Ege
Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu
için ölüm yıldönümünde anma törenleri düzenlendi. MHP İzmir
İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları üyeleri, Ege Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz
Çakıroğlu için mezarı başında bir anma programı düzenlendi. Bornova
ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki anma törenine; AK Parti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan
ile Mahmut Atilla Kaya
, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu
ile Tamer Osmanağaoğlu
, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin
ve partililer katıldı.
Çakıroğlu mezarın etrafının Türk bayrağı motifi verilmiş çiçeklerle donatılmasının ardından Çakıroğlu için dua edildi. Programda daha sonra Kur'an-ı Kerim de okundu.
Öte yandan, yurt genelinde de Çakıroğlu için anma törenleri düzenlendi.
Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo
tutuklanmış, 7 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Semo, 'kasten adam öldürmek' ve 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. - İZMİR