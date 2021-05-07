Fırat Çelik: Kaşe ücretleri gerçeği yansıtmıyor

Cihangir'e taşındığını söyleyen oyuncu, Türkiye'de oyuncuların bölüm başına astronomik rakamlar kazandığı haberlerine inanmadığını söyleyip "Herkesin çok iyi paralar kazandığını düşünmüyorum. Sanki biraz şişiriliyor. O uçuk rakamları duyunca, yok artık diyorum" şeklinde konuştu.

"DURUMLAR SAKİNLEŞİNCE ÇEKİMLER BAŞLAYACAK"

Fransa'da pandemiyle mücadelenin iyi olmadığını da söyleyen Fırat Çelik "Geçici olarak döndüm Fransa'dan, burada Cihangir'e taşındım. Fransa'da da pandemi nedeniyle durumlar kötü vaka sayıları yüksek" ifadesini kullanırken, kendisinin de rol alacağı dizi çekimleriyle ilgili ise şöyle konuştu:

"Durumlar sakinleşince başlayacağız, çekimlere duyduğum kadarıyla bazı setler de durmuş. Setin tek avantajı hep biz bizeyiz ya bir tek o ama yine de risk var. Set ortamında kimse kimseyle görüşmüyor, yurtdışında iki dizi bitirdim, ateşini ölçüyorlar burada da öyle. Direk pcr testi yapıyorlar. Orada beş saatte herkes her şeyi biliyor. Burası öyle değil, burada çatır çatır çekiyorlar."

"EN BÜYÜK AVANTAJIM ORADA DOĞMUŞ OLMAM"

Hem Türkiye'de hem Fransa'da oyunculuk yaptığını da anlatan Çelik, iki ülkede oyunculuk yapmayı ise şu sözleriyle değerlendirdi: "Ben orada da burada da oyunculuk yapıyorum, yurt dışında oyunculuk yapmak isteyenler dilden kaybediyorlar, benim tek avantajım orada doğum büyümem. Sanırım burada her şey çok hızlı, ben buranın pratik zekasına hayranım o çok hoşuma gidiyor. Hem hızlı çekip bu kadar kaliteli iş çıkartmak"

"KAŞE ÜCRETLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Oyuncu ayrıca burada yakınlarının ve sokakta insanların 'abi kaç para maaş alıyorsun' diye sorduğunu bu durumun sadece Türkiye'de olduğunu anlatırken, Türkiye'de bölüm başına kazanılan kaşe ücretlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"KAŞELER HER İKİ ÜLKEDE DE AYNI"

Çelik, "Sizce dizi sektöründeki bölüm başı yüksek ücretler inandırıcı mı?" sorusu üzerine "Kaşeler sanırım yanılmıyorsam her iki tarafta da hemen hemen aynı. Orada sinema sektörü burada dizi sektörü var. Fransız dizisi yok mesela. Orada Amerikan dizisi yayınlanıyor. Bütçeler o yüzden konuşmak saçma. Kimse öyle değil sanmıyorum o kadar, herkesin çok iyi paralar kazandığını düşünmüyorum. Burada biraz şişiriliyor. Bir de rakam konuşmak da ayıp biraz, nasıl kimse Fransa'da kimse kimsenin maaşını sormuyorsa burada keşke öyle olsa. Burada etrafımdakiler 'Abi kaç para kazanıyorsun?' diyorlar sanırım bize özgü. Bilmiyorsun o kontratta ne yazdığını bazen uçuk rakamlar duyuyorum, 'Yok artık' diyorum" ifadesini kullandı.