FIRAT ÇELİK'TEN SÜRPRİZ DÜET!

& ;Tüm dijital platformlardan dinlenebilen şarkının klibinde ikiliye Ozi de eşlik etti. 'Poyraz Karayel', '20 Dakika' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne' gibi Türkiye dizi tarihinin unutulmaz yapımlarında rol alan başarılı oyuncu Fırat Çelik, şaşırtmaya devam ediyor.

& ;Karantina döneminde dansçı yeğeni Ozi ile birlikte sevilen şarkılara çektikleri kliplerle büyük beğeni toplayan Çelik, son yıllarda halk müziğinin seçkin eserlerine kattığı özgün yorumlarla dikkatleri üzerinde toplayan Zeynep Bakşi Karatağ ile bir araya geldi. İkili, ölümsüz bir Neşet Ertaş türküsü olan 'Niye Çattın Kaşlarını'da düet yaptı. Kalan Müzik etiketiyle 11 Eylül tarihinden itibaren dinleyicinin beğenisine sunulan eserin klibi için Çelik ile Karatağ, Paris'te klip çekti. Videoda Ozi de dans performansıyla yer aldı. Başarılı oyuncunun eşlik ettiği ve düzenlemeleri Murat Karatağ'a ait olan 'Niye Çattın Kaşlarını', Zeynep Bakşi Karatağ'ın deyimiyle müzikseverlere renkleri ve umudu hatırlatacak.& ;& ;