Son Dakika Haberleri: Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu
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Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu

6 saat önce

HAKKINDA kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Fırat Delibaş, İstanbul'da yakalandı.

Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu, System.String[]
HAKKINDA kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Fırat Delibaş, İstanbul'da yakalandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Delibaş, cezaevine teslim edildi.Fırat Delibaş'ın, 2017 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve yargılandığı davada aldığı 5 yıllık hapis cezasının onandığı öğrenildi.


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy, İstanbul, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:22 Kaynak: DHA
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