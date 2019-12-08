Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu
6 saat önce
HAKKINDA kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Fırat Delibaş, İstanbul'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:22 Kaynak: DHA
HAKKINDA kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Fırat
Delibaş, İstanbul
'da yakalandı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Delibaş, cezaevine teslim edildi.Fırat Delibaş'ın, 2017 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve yargılandığı davada aldığı 5 yıllık hapis cezasının onandığı öğrenildi.
- İstanbul
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