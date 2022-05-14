Fırat Develioğlu, Galatasaray'da başkan adaylarının artmasından yana - Son Dakika
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Fırat Develioğlu, Galatasaray'da başkan adaylarının artmasından yana

14.05.2022 13:12

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıklayan Fırat Develioğlu, "Üçüncü, dördüncü ve beşinci adayların çıkmasının teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum.

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıklayan Fırat Develioğlu, "Üçüncü, dördüncü ve beşinci adayların çıkmasının teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Fırat Develioğlu, Taksim Intercontinental Otel'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tüm gücüyle seçim çalışmalarını sürdüreceğini belirten Develioğlu, "Galatasaray demokrasinin kalesi. Adayların çıkması, Galatasaray'a zenginlik getirecek. Üçüncü, dördüncü ve beşinci adayların çıkmasının teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ciddi bir rekabet ortamına girdiğimizi düşünüyorum. Diğer başkan adaylarının özellikle bu dönemde Galatasaray'ı yönetmemeleri gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüpte 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu mahkemeye başvurarak iptal ettirmesine ilişkin de konuşan Develioğlu, "Bu bir haktı ve bunu kullandım. Adaletsizlik gördüm. Galatasaray'ın önünü ilerleyen yıllar için açması gereken noktaya dikkat çektiğimi düşünüyorum. İlk mali genel kurulda idari ibrasızlık konusunun gündemden çıkarılacağını düşünüyorum. Orta bir yol bulunabilirdi. Ben Burak Elmas olsam 'Seçim tarihimiz 15 Mayıs 2024' diye duyururum. Sonuna kadar devam ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat Develioğlu, Galatasaray'da başkan adaylarının artmasından yana
Fırat Develioğlu, Galatasaray'da başkan adaylarının artmasından yana
Fırat Develioğlu, Galatasaray'da başkan adaylarının artmasından yana
Fırat Develioğlu, Galatasaray'da başkan adaylarının artmasından yana

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fırat Develioğlu, Galatasaray'da başkan adaylarının artmasından yana - Son Dakika


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