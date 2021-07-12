Fırat EDAŞ'ın enerji nakil hatlarındaki izolasyon çalışmaları devam ediyor

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Fırat EDAŞ), "Özgür Kuşlar" sosyal sorumluluk projesi kapsamında enerji nakil hatlarındaki izolasyon çalışmaları devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyetlerini aralıksız sürdüren Fırat EDAŞ, gerçekleştirdiği sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle hizmet bölgesine değer katmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, enerji hatlarında meydana gelen çarpmalara bağlı kuş ölümlerin önüne geçilmesi hedefiyle çalışmalar yürüten şirket, bu yıl itibarıyla başladığı havai şebekelerinde 2 bin 118 direkte izolasyon çalışmasını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fırat EDAŞ Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir, enerji hatlarında çarpılmadan kaynaklı kuş ölümlerinde projenin gerçekleştirildiği ilk yıldan itibaren yapılan çalışmalar sayesinde sorumluluk bölgesinde yaklaşık yüzde 75 azalmanın yaşandığına dikkati çekti.

Kandemir, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında, 2021 yılının ilk 6 ayında 1478 direkte, iletken izolasyonu çalışmaları tamamlanırken, 640 direkte de koruyucu aparatlarla kuşların özgürce uçmaları için gerekli önlemler alındı. Yıl sonuna kadar devam edecek çalışmalar ile bu sayının daha da artırılması hedeflenmektedir. Şirket olarak, her zaman müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmanın yanı sıra, bir diğer önceliğimiz de doğal yaşama ve çevreye saygı olmuştur. Bu bağlamda, bu projemizde olduğu gibi bölgemize ve ülkemize değer katacak, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz."