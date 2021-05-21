Fırat EDAŞ'ın "İş Güvenliği İçin El Ele" resim yarışması sonuçlandı

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Fırat EDAŞ), İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası kapsamında "İş Güvenliği İçin El Ele" sloganıyla çalışanların çocukları arasında düzenlediği İSG konulu resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde kesintisiz enerji parolasıyla çalışmalarını sürdüren Fırat EDAŞ, 4-10 Mayıs İSG Haftası kapsamında gerçekleştirdiği resim yarışmasıyla anlamlı bir farkındalığa imza attı.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini eğitim sahasında düzenlenen törenle, Fırat EDAŞ Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir'in elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kandemir, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kazanılmasının aileden başladığını belirterek,"Aile içinde de eşlerimize ve çocuklarımıza bu bilinci aşılmalıyız. Çalışanlarımızın ailelerini de dahil ettiğimizde aslında 6 bin kişilik büyük bir aileyiz. Bir çalışanımızın iş kazası geçirmesi ve istenmeyen sonuçlarla karşılaşılması bu 6 bin kişilik ailenin canını çok ciddi bir şekilde acıtıyor. Bu noktada özellikle sektörümüzde iş sağlığı ve iş güvenliğini bir yaşam biçimi haline getirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.