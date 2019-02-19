Son Dakika Haberleri: Fırat Edaş Kesintisiz Elektrik İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Fırat Edaş Kesintisiz Elektrik İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

19 dakika önce

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti için çalışmalarını aralıksız sürdürdürüyor.

Fırat Edaş Kesintisiz Elektrik İçin Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti için çalışmalarını aralıksız sürdürdürüyor.


Fırat EDAŞ'tan yapılan açıklamada, sorumluluk sahasında bulunan Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da günün 24 saati kaliteli ve kesintisiz elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla bakım, onarım ve aydınlatma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Kent genelinde tüm ana arterlerdeki aydınlatmaları tek tek kontrol eden ekiplerin arızalı olan aydınlatmalarda da gerekli bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş sağlığı ve güvenliği ile trafik güvenliği tedbirlerini ihmal etmeden çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, yaptıkları bakım onarım ve yenileme faaliyetleriyle hem şehri estetik bir görünüme kavuşturuyor hem de yaya ve araç güvenliğine önemli bir katkı sağlıyor. Fırat EDAŞ, kaliteli ve kesintisiz enerji arzının yanı sıra ışıl ışıl bir aydınlatma için bakım onarım ve yatırım çalışmalarına aralıksız devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:18 Kaynak: AA

Bingöl, Elazığ, Malatya, Fırat, Ekonomi
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