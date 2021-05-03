Fırat EDAŞ, "tam kapanma" sürecinde kesintisiz hizmet veriyor

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de uygulanan "tam kapanma" boyunca görev bölgesinde enerji arzı sürekliliğini en iyi şekilde sağlamak için tüm bakım çalışmalarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerindeki 1 milyon müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat EDAŞ, 17 günlük tam kapanma süresince kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti noktasında gerekli tüm tedbirleri aldı.

Bu kapsamda hizmet bölgesindeki şebekelerde bakım onarımları tamamlayan şirket, önem ve gereklilik arz etmediği sürece yatırım ve bakım onarım çalışması dahilinde yapılan planlı kesintileri erteledi.

Ayrıca uzaktan izleme ve kontrol merkezinden şebekelerindeki enerji sürekliliğinin anlık izleneceğini bildiren Fırat EDAŞ, böylece bayram süresindeki olası arıza durumlarında oluşturulan nöbetçi ekiplerle arızalara zamanında müdahale edebilecek.

Şirket, 186 Arıza İhbar ve Çözüm Merkezi'nin yanı sıra Fırat EDAŞ mobil uygulamasıyla müşterilerine hizmet verecek.