Son Dakika Haberleri: Fırat EDAŞ'TAN dolandırıcılık uyarısı
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Fırat EDAŞ'TAN dolandırıcılık uyarısı

53 dakika önce

Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) Malatya İl Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Fırat EDAŞ'TAN dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) Malatya İl Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Fırat EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı kişi veya kişilerin whatsapp profil fotoğraflarını değiştirerek, kendilerini Fırat EDAŞ Malatya İl Müdürü olarak tanıtıp, abonelerden şirketin iş ve işlemlerini yürütmek için para talep ettiğinin belirlendiği belirtildi.

Şirketin telefonla arayarak veya whatsapp üzerinden hesaba para gönderilmesini talep etme şeklinde bir uygulamasının bulunmadığının bildirildiği açıklamada, Fırat EDAŞ müşterilerinin bu tür aramalara ve yazışmalara kesinlikle itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Fırat EDAŞ adına arayan veya mesaj atarak, şirketin iş ve işlemlerini yürütmek için para talep edenlerle ilgili vatandaşların "155 polis hattını" araması istendi.

Malatya, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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