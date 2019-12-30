Fırat EDAŞ yılbaşı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fırat EDAŞ yılbaşı için hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ), yılbaşı gecesi abonelerine kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Fırat EDAŞ yılbaşı için hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ), yılbaşı gecesi abonelerine kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.


Fırat EDAŞ'tan yapılan açıklamada, sorumluluk alanındaki Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli"de enerji tüketiminin arttığı yılbaşı gecesi, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti verilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Meydana gelebilecek arızalara anında müdahale edebilmek için nöbetçi ekiplerin hazır bekletileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Olası arızalardan dolayı abonelerimizin mağduriyet yaşamaması için elektrik şebekelerinde önceden bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak gerekli önlemler alındı. 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 186 Çağrı Merkezi, yılbaşında her türlü arıza ihbarlarına karşı teyakkuzda kalacak. 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak 2020 tarihlerindeki tüm planlı kesintiler iptal edilerek, enerji akışının kesintisiz olması sağlanacak. Olası arızalara uzaktan kontrol merkezinden müdahale edilecek. Görev alacak nöbetçi arıza bakım onarım personelleri ile her türlü arıza ve hasarlara hızlıca müdahale edilerek gerekli çalışmalar yerinde yapılacak."


Açıklamada, ayrıca 2019 yılında bölgede önemli hizmetlerin ve yatırımların hayata geçirildiği, yeni yıl ile birlikte yatırımların artarak devam edeceği belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:40 Kaynak: AA
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