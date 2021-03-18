Fırat Elektrik, 2021'de 266 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirmeyi planlıyor

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Barış Erdeniz, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ) sorumluluk alanında son 10 yılda 820 milyon TL yatırım yaptıklarını, bu yıl da 266 milyon TL tutarındaki yatırımı hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Fırat Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de kaliteli ve kesintisiz enerji arzını 10 yıldır müşterilerine sunan Fırat EDAŞ'ın 2020 değerlendirmesinin yapıldığı ve 2021 hedeflerinin ele alındığı yönetim toplantısı Malatya'da gerçekleştirildi.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Barış Erdeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir, İcra Kurulu Üyesi Fırat Doğan'ın yanı sıra Fırat EDAŞ Müdürü Fikret Türkmen ve şirket yöneticileri katıldı.

Salgın süreci nedeniyle gerekli önlemlerin titizlikle alındığı toplantı sonrası Erdeniz, Fırat EDAŞ Battalgazi ilçe yöneticiliğini ziyaret ederek bölgede yapılan planlı bakım çalışmasını yerinde inceledi.

"Hedeflenen yatırım önceki yılın 2 katı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdeniz, 2011 yılından bugüne geçen 10 yıllık süre zarfında Fırat EDAŞ'ın sorumluluk alanında toplam 820 milyon TL tutarında yatırımın tamamlandığını belirterek, 2021 yılı kesintisiz enerji arzı noktasında hedeflenen yatırım tutarının 266 milyon TL olduğunu bildirdi.

Hedeflenen yatırımın önceki yılın 2 katı olduğunu aktaran Erdeniz, planlar dahilinde yıl boyu stratejik noktalara yapılacak yatırımların kaliteli ve kesintisiz enerji noktasında bölgenin öncelikli ihtiyacına cevap verecek ve kalıcı çözüm sağlayacak nitelikte olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1.300 çalışanı ile Fırat EDAŞ'ın, sektörün ve ülkenin önemli istihdam sağlayan kurumlarından biri olduğunu belirten Erdeniz, 2020 yılında 186 Arıza İhbar ve Çözüm Merkezi'ne ulaşan çağrıların cevaplanma oranının yüzde 98, ortalama cevaplama hızının ise 7 saniye olduğunu bildirdi.

Erdeniz, "Müşteri memnuniyetini yükseltme önceliği ile bölgede elektrik dağıtım hizmetinde kaliteli ve tecrübeli ekiplerimiz, 1 milyonun üzerindeki tüketicimize kesintisiz enerji için 7/24 hizmet vermektedir." ifadesini kullandı.