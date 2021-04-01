Fırat Elektrik'ten Karlıova'da sayaç çalışması - Son Dakika

Karlıova ilçesinde Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ) tarafından kaçak elektrik kullanımının engellenmesi, enerji tasarrufu sağlanması ve arıza bildirimi için PLC sayaçları monte ediliyor.

Karlıova ilçesi ve köylerinde şimdiye kadar 3 bin sayacın direklere montajı yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu PLC çalışması biten köylerde enerji tasarrufu sonuç vermeye başladı. Ortalama günlük 2 bin kilovat enerji tüketen bazı köylerde PLC çalışmasının tamamlanmasıyla günlük tüketim 500 kilovata kadar düştü.

Bingöl Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş Müşteri Operasyonları Yönetmeni Mustafa Yıldırım, köylerde yaklaşık 6 bin 500 abonelerinin bulunduğunu, 3 bin abonenin sayaçlarını direklere taşıdıklarını söyledi.

Bu çalışmanın tamamlanmasıyla köylerdeki kaçak elektrik kullanımında düşüşü izleyeceklerini, hatlardaki arızaların da düşüşünü göreceklerini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"PLC çalışmalarımızın bittiği yerlerde çok ciddi derecede enerji tasarrufu söz konusu. Bu da çok ciddi anlamda enerji tasarrufu olduğu anlamına gelmektedir. Yaklaşık yüzde 50 düşüş söz konusu. Bunun etkisini faturalarda da göreceğiz. PLC bu bölge için önemli bir projedir. Çalışmalarımız tamamlandığında ilçemizde daha sağlıklı enerji tüketimi yapılır."