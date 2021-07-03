Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "6-12 oyuncu transfer etme düşüncemiz var"

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Fırat Gül, yeni sezon öncesi 6-12 oyuncuyu kadrolarına katmayı düşündüklerini söyledi.

Gül, bazı oyuncularla Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Adanaspor gibi köklü bir camiada bulunmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Taraftarın ve şehrin beklentisinin farkında olduğunu belirten Gül, "Bu beklenti, şu anda en büyük motivasyon kaynağım. Bu doğrultuda 28 Haziran Pazartesi günü mevcut kadromuzla beraber çalışmalarımıza başladık. Bir gün hariç hemen hemen her gün çift antrenmanla hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Hazırlık dönemimiz Bolu'da ikinci ve üçüncü etap şeklinde devam edecek." diye konuştu.

Gül, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Şu anda temasta olduğumuz bazı oyuncular var. Yönetimimiz bu anlamda yoğun bir çalışma içinde. Şu anki tek düşüncemiz bu oyuncuları takımımıza en kısa zamanda dahil edebilmek. Tam sayı veremem ama 6-12 oyuncu transfer etme düşüncemiz var. Elimizdeki oyuncular var, kiralıktan dönenler var. Bu konu kamp döneminde netleşecektir. Bu geçiş dönemini en iyi şekilde değerlendirebilmek için bütün oyuncularımızla, teknik ekibimizle beraber sıkı bir çalışma içerisindeyiz."

"Oynadığı oyunu rakibe kabul ettirebilen Adanaspor göreceksiniz"

Adanaspor'un geleceği adına tesisleşmede ciddi bir çalışmaya girildiğinin altını çizen Fırat Gül, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene Adanaspor'un Süper Lig standartlarında bir çalışma ortamında olacağını söyleyebilirim. Bu yıl ligde 19 takım olacak, 4 takım da ligden düşecek. Bunun yanı sıra ligden düşmüş takımlar var. Maddi anlamda çok güçlü olan ve 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmış takımlar var. Bunların yanı sıra geçen yıl Süper Lig'e çıkamamış çok ciddi takımlar da var. Bunların hiçbiri bizim için mazeret sayılamaz çünkü ben buraya mazeret üretmeye gelmedim. Mazeret üretmek dünyanın en kolay işi. Buradaki tek amacım, Adanaspor'un başarısı için gerekli çalışmayı göstermek. Lig içinde oyunsal anlamda Adanaspor'a ve camiasına yakışan, sahada ne yaptığını bilen, planlı, organize ve oynadığı oyunu rakibe kabul ettirebilen Adanaspor göreceksiniz. Bunun sözünü verebilirim. Hiçbir takım bizden daha az efor sarf ederek, bizden daha aşağıda bir oyun planıyla kolay kolay bize galip gelemeyecek. Oynadığımız her maçta 3 puana talip bir Adanaspor olarak oynayacağız, hedefimiz bu."