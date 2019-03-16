Fırat Gül: "Rakip 10 Kişi Kalınca Planlarımız Bozuldu"
17 dakika önce
- Fırat Gül: "Rakip 10 kişi kalınca planlarımız bozuldu"GİRESUN - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk oldukları Giresunspor ile 0-0 berabere kalan İstanbulspor'da Teknik Sorumlu Fırat Gül, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.
- Fırat
Gül: "Rakip 10 kişi kalınca planlarımız bozuldu"
GİRESUN - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk oldukları Giresunspor
ile 0-0 berabere kalan İstanbulspor
'da Teknik Sorumlu Fırat Gül, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.
Gül, Giresunspor'un 10 kişi kalmasıyla bazı planlarının bozulduğunu belirterek, "Maçtan önce bir oyun planı hazırladık istediğimiz şeyleri sahada çoğu zaman gerçekleştirdik. Biraz daha pozisyon istikrarına ihtiyacımız var o konuda biraz sıkıntı yaşadık. Aslında 11-11 başladığında her şey istediğimiz gibi gidiyordu fakat rakibin 10 kişi kalmasıyla beraber bazı planlarımız bozuldu, rakibin savunma direnci arttı ve bizim saha kullanımımız daha da ön plana çıktı. Bazı sıkıntılar yaşadık, iyi savunma yaptı rakibimiz sonuçta karşınızda ki iç sahada oynuyor ve seyircisi önünde. Bir direnç gösterdiler sonuç 0-0 golü bulabilirdik, birçok pozisyonumuz var olmadı bundan sonra ki maçlarda inşallah değerlendireceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:08 Kaynak: İHA
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