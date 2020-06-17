Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi - Son Dakika

Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, "Süper Lig'in bizden 1 hafta önce başlaması ve maçların normal seyrinde oynanması takımları daha çok cesaretlendirdi" dedi.

Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, "Süper Lig'in bizden 1 hafta önce başlaması ve maçların normal seyrinde oynanması takımları daha çok cesaretlendirdi" dedi.

Boluspor, yeniden başlayacak ligin 29'uncu haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Fırat Gül, koronavirüs pandemisinden önce yakaladıkları havayı devam ettirmek ve sezonu istedikleri yerde bitirmek istediklerini ifade ederek, "Pandemi sürecinden geçtik. Bu dönem sadece bizim için değil herkes için zor geçti. Ligimizi değerlendirecek olursak, en az vakti olan takımın 1 ay hazırlanmak için vakti oldu. Takımların hemen hemen tamamı hazırlanmış durumda. Süper Lig'in bizden 1 hafta önce başlaması ve maçların normal seyrinde oynanması takımları daha çok cesaretlendirdi. Şu aşamadan sonra bizim zaten durumumuz belli. Lig bitmiş değil bizim için. İlk geldiğimiz süreçte 4 puan dezavantajımız vardı. 4 puan geriden geldik, 1 puan öne geçtik. Çok ciddi bir hava yakalamıştık. Aynı havayı devam ettirmeye çalışıyoruz. Sonuç itibarıyla bu 1 puanlık avantajı ligin sonuna kadar taşıyıp, sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz" diye konuştu.

Gül, futbolcuların virüsü ailelerine taşımaktan korktukları için çekinceleri olduğunu ancak tamamının adapte olduğunu söyleyerek, "Futbolcuların çekinceleri tabii ki var. Normalleşme süreci devam ediyor. Bir azalma oldu ama yeniden bir artış oldu. Futbocular kendilerinden ziyade virüsü ailelerine taşımaktan korkuyorlar. Onun dışında biz grup antrenmanlarına, takım antrenmanlarına uzun süre önce başladık. Futbolcular bu duruma adapte olmuş durumda. Problem yaşamıyoruz. Kulübümüz izole olmuş durumda. Dışarıdan giriş çıkışlar kontrol altında. Belirli aralıklarla 3 kez testten geçtik. Futbolculardan yana bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten oyun başladıktan sonra oyuncular kendini oyunun akışına bırakıyor" dedi.

?

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 07:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti         
00:28
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu         
00:26
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti         
00:20
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti         
00:19
MSB, MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı         
00:15
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi         
23:27
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi         
23:26
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız         
23:15
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi         
23:04
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı         
23:01
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti         
22:58
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi         
22:45
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti         
22:28
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor         
22:24
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı         
22:16
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç         
21:36
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi         
21:26
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti         
20:00
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 01:58:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]