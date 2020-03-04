Fırat Gül: "Takımımız oynadığı her maçı kazanmaya hazır" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fırat Gül: 'Takımımız oynadığı her maçı kazanmaya hazır' - Son Dakika Spor

Fırat Gül: "Takımımız oynadığı her maçı kazanmaya hazır"

6 saat önce

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "Karamsar olacak bir durum yok" TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, yapacakları tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Fırat Gül:

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "Karamsar olacak bir durum yok"


TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, yapacakları tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.


Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Gül, Boluspor ile geride kalan hafta cuma günü sözleşme imzaladığını hatırlatıp, takımla çok fazla pratik yapma şansı olmadığını dile getirdi.


Kısa süreçte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Fırat Gül, sezonun bitmesine 9 maç kaldığını aktararak, şunları söyledi: "Her maçta hedeflediğimiz skoru almak için oynayacağız. Karamsar olacak bir durum yok. İyi bir takımız ve oyuncularımız yetenekli. Herkes yaptığımız işe inanıyor. Bundan önceki süreçte ciddi sıkıntı yaşanmış. Uzun süre takım galip gelememiş. Oynanan futbolun karşılığı alınamamış. Böyle problemler zaman zaman psikolojik çöküntüye sebep olur. Bizim takımımızda böyle bir şey yok. Takımımız oynadığı her maçı kazanmaya hazır."


Gül, Boluspor'un köklü bir camia olduğunu vurgulayarak, "Şahsım adına şunu söyleyebilirim; inanmadığım hiçbir işin içine girmem. Boluspor'un bu cendereden bir şekilde çıkacağına inanıyorum. İnşallah sezonu istediğimiz yerde bitireceğiz. Arkasından da uzun vadeli planlarımızı yapacağız. Oyuncu yeterliliği anlamında ligin iyi takımlarından biriyiz. Kadro olarak bir sıkıntımız yok. Kadromuz bu ligi kaldırabilecek, kalan 9 maçta istediğimiz skorları alabilecek seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:42 
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