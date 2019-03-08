Son Dakika Haberleri: Fırat Hasdemir'in İkinci Teklisi "Yaza Kırgınım"

Fırat Hasdemir'in İkinci Teklisi "Yaza Kırgınım"

1 saat önce

21 yıllık müzik geçmişi boyunca sayısız konser ve sahne performansı gerçekleştirmiş olan başarılı sanatçı Fırat Hasdemir yeni şarkısı ''Yaza Kırgınım'' ile sevenlerinin karşısına çıkıyor!

Fırat Hasdemir'in İkinci Teklisi

Pop, rock, türkü, özgün gibi müziğin farklı türlerini enstrümanist ve vokal olarak deneyimleyen başarılı sanatçı farklı şehirlerde müzikle geçen yılların ardından Ekim 2017'de "Sana Gelmem Lazım" isimli tekli çalışmasını yayınladı. Başarılı sanatçı ilk tekli çalışmanın ardından "Yaza Kırgınım" isimli ikinci tekli çalışmasını dinleyicilerle buluşturuyor.

Sözü ve müziği Fırat Hasdemir'e ait olan şarkının akustik, klasik ve bas gitar kayıtlarında bizzat kendisi çaldı. Şarkının klibinin yönetmen koltuğunda ise Utku Çılgın bulunmakta.

Fırat Hasdemir'in yeni şarkısı ''Yaza Kırgınım'' 8 Mart'ta Sony Music Media etiketiyle tüm dijital platformlarda!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:36 Kaynak: Bültenler

Fırat, Güncel
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