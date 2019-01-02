Fırat'ın Doğusu'na Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Kilis'ten Fırat'ın Doğusu'na mayına dayanıklı kirpi ile askeri araçlar sevk edildi.
Kilis
'ten Fırat'ın Doğusu'na mayına dayanıklı kirpi ile askeri araçlar sevk edildi.
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkan kirpi ve askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezi üzerinden Gaziantep
karayolunu takip ederek, Şanlıurfa
istikametine gitti. Askeri birliklerin, Fırat'ın Doğusu'ndaki sınır birliklerinde konuşlanacağı öğrenildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:45 Kaynak: İHA
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