Fırat'ın doğusuna beşinci ortak uçuş
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Güvenli Bölge kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Güvenli Bölge kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi." - ANKARA
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