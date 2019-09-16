Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusuna beşinci ortak uçuş
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Fırat'ın doğusuna beşinci ortak uçuş

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Güvenli Bölge kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Fırat'ın doğusuna beşinci ortak uçuş, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı Güvenli Bölge kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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