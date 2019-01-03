Son Dakika Haberleri: Fırat'ın Doğusuna Fırtına Obüs, Tank, Zırhlı Personel Taşıyıcı Sevkıyatı

Fırat'ın Doğusuna Fırtına Obüs, Tank, Zırhlı Personel Taşıyıcı Sevkıyatı

1 saat önce

Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatıKİLİS - Kilis'ten, Fırat'ın doğusuna Fırtına obüs, tank, Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT),zırhlı muharrebe aracı ile zırhlı sağlık aracı sevkiyatı yapıldı.

Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı

KİLİS - Kilis'ten, Fırat'ın doğusuna Fırtına obüs, tank, Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT),zırhlı muharrebe aracı ile zırhlı sağlık aracı sevkiyatı yapıldı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinden yola çıkan Fırtına obüs, tank, ZPT, ZMA'lar ile zırhlı sağlık aracları tırların üzerine yüklenmiş bir şekilde geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri sevkıyat, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti.. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

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