Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı
KİLİS - Kilis
'ten, Fırat'ın doğusuna Fırtına obüs, tank, Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT),zırhlı muharrebe aracı ile zırhlı sağlık aracı sevkiyatı yapıldı.
Kilis'in Elbeyli
ilçesinden yola çıkan Fırtına obüs, tank, ZPT, ZMA'lar ile zırhlı sağlık aracları tırların üzerine yüklenmiş bir şekilde geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri sevkıyat, Gaziantep
üzerinden Şanlıurfa
20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti.. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.