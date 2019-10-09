Fırat'ın doğusuna harekat başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" dedi.
(İHA)
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