Fırat'ın doğusuna harekat başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" dedi.

(İHA)