Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı

Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı

59 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.

Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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