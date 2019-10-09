Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı (2)
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı (2)

Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı (2)

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.

Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı (2)

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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