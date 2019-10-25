Kilis'in Elbeyli ilçesinden Fırat'ın doğusuna komando sevkıyatı yapıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde konuşlu bulunan birliklerden komandolar, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında görev yapmak üzere zırhlı araçlar ve mayına dayanıklı kirpiler ile geniş güvenlik önlemleri altında Fırat'ın doğusuna hareket etti.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)