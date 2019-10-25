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Fırat'ın doğusuna komando sevkıyatı

41 dakika önce

Kilis'in Elbeyli ilçesinden Fırat'ın doğusuna komando sevkıyatı yapıldı.

Fırat'ın doğusuna komando sevkıyatı, System.String[]

Kilis'in Elbeyli ilçesinden Fırat'ın doğusuna komando sevkıyatı yapıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde konuşlu bulunan birliklerden komandolar, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında görev yapmak üzere zırhlı araçlar ve mayına dayanıklı kirpiler ile geniş güvenlik önlemleri altında Fırat'ın doğusuna hareket etti.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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